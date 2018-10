Eigentlich kennt man Anne Wünsche (27) als echte Frohnatur, die ihre Fans regelmäßig an ihrem glücklichen Familienleben mit ihren zwei Kindern und ihrem Liebsten Henning teilhaben lässt. Doch nun schockierte die Laiendarstellerin ihre Follower mit einer schlimmen Offenbarung: Sie litt lange unter Depressionen, wurde zu Schulzeiten gemobbt und hatte sogar Suizidgedanken. Jetzt verriet sie, wie sie es aus diesem Loch herausgeschafft hat: Annes Rolle als Hanna Fischer bei Berlin - Tag & Nacht rettete ihr Leben!

In einem langen YouTube-Video berichtete die Kämpfernatur ganz ausführlich über ihre dunkelste Phase. Ein halbes Jahr nachdem sie mehr oder minder als Mutprobe zu einem Casting der Agentur Filmpool gegangen war, meldete sich die Produktionsfirma bei ihr – und bot ihr die Rolle in der Reality-Serie an. Von da an habe sich alles in Annes Alltag verändert: "Ich glaube, Filmpool weiß gar nicht, dass sie mir mein Leben gerettet haben. [...] Mir bedeutet das unglaublich viel, weil sich von diesem Zeitpunkt einfach alles bei mir verändert hat", offenbarte Anne mit Tränen in den Augen.

Das TV-Gesicht erläuterte auch, wie sich durch den neuen Job alles zum Positiven wandte: "Ich habe mich halt zusammengerissen, ich hatte endlich eine Chance, wie ich aus dem ganzen Scheiß wieder herauskommen konnte, bin nach Berlin gekommen, musste das alles alleine bewältigen." Mit der Schauspielerei für die Soap habe sie sich quasi selbst therapiert, indem sie sich immer wieder zwang, Dinge zu tun, die sie vorher nicht für möglich gehalten hat: "Da habe ich versucht, mir die Angst zu nehmen und mir sie abzugewöhnen."

