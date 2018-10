Die Stunden sind gezählt! Jeden Augenblick könnte es so weit sein und die hochschwangere Bibi Heinicke (25) und ihr frischgebackener Ehemann Julian Claßen (25) dürfen endlich ihren heiß ersehnten Nachwuchs in den Armen halten. Das wird auch langsam höchste Zeit, denn eigentlich hätte ihr Sonnenschein laut Geburtstermin bereits gestern das Licht der Welt erblicken sollen – in Mamas Bauch lässt es sich offenbar jedoch so gut aushalten, dass sich der kleine Racker überhaupt keinen Stress macht. Viele Fans fragen sich deshalb: Ab wann würden die Ärzte die Geburt einleiten?

Bibis 41. Schwangerschaftswoche ist längst erreicht und der Entbindungstermin überschritten – die Wehen blieben bei der YouTube-Queen dennoch aus. Viele werdende Mütter und Väter und selbst erfahrene Hebammen werden unruhig, wenn der errechnete Geburtstermin verstreicht. Der im Mutterpass notierte Geburtstermin ist allerdings nur eine statistische Berechnung, die die Dauer der Schwangerschaft zwar annähernd, aber nicht auf den Tag genau erfassen kann. Grund zur Sorge besteht bei der 25. Jährigen also bislang nicht! Die künstliche Einleitung der Wehen erfolgt nur, wenn es deutliche Anzeichen dafür gibt, dass das Kind besser geboren werden sollte. Erst nach zehn Tagen raten die meisten Ärzte dazu, die Geburt einzuleiten.

Jetzt ist für Julian und Bibi Geduld angesagt. "Was willst du machen, er hat keinen Bock", stellte der Bald-Papa noch während des letzten Arztbesuches vor dem Geburtstermin im YouTube-Clip fest. Wie lange ihr Baby-Boy die beiden wohl noch auf die Folter spannen wird?

Instagram / bibisbeautypalace Bianca Claßen in der 10. und 41. Schwangerschaftswoche

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinickes Babybauch

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen an ihrem Hochzeitstag

