Oliver Pocher (40) hat einen Nachfolger! Der Comedian holte sich im vergangenen Jahr in Namibia den Titel in der Spielshow Global Gladiators. Im heutigen Finale der zweiten Staffel mussten Sänger Ben (37) und Rapperin Sabrina Setlur (44) sich in einer Floß-Challenge bereits geschlagen geben. Für Joey Heindle (25), Lucas Cordalis (51) und Miriam Höller (31) ging es schließlich um alles, doch nur einer konnte sich durchsetzen. Lucas ist der neue "Global Gladiator".

"Survival of the Fittest" (dt.: Der Stärkste überlebt) war das Motto der Final-Aufgabe, bei der die drei übrigen Fighter allein eine Nacht im Dschungel verbringen mussten. Anschließend ging es auf einen drei Kilometer langen Fußmarsch durch die Büsche – eine Herausforderung besonders für Miriam: "Diese Challenge sticht so richtig in die Mitte meiner Schwächen. Ich habe immer noch Probleme mit meinem Fuß und wenn wir das wirklich so lange laufen müssen, könnte das ein Problem werden." 2016 verletzte sich sich bei einem Stuntunfall beide Füße schwer. Doch ihre Sorgen waren unbegründet, denn sie schaffte es als Erste ins Ziel. In einem Herzschlag-Finale mussten Miriam und Lucas sich in schwindelerregenden Höhen noch ein letztes Mal ins Zeug legen. Letzten Endes setzte sich dann Lucas durch und schnappte sich damit den Titel.

Für Joey gingen gleich zwei Träume nicht in Erfüllung. Eigentlich wollte er gern gegen Lucas im Finale stehen und außerdem natürlich den Sieg holen. Trotz allem ist der DSDS-Star stolz auf sich: "Diese Sendung hat so tolle Eindrücke bei mir hinterlassen. Das war einfach so schön. Das war wirklich einer der schönsten Erlebnisse, in meinem ganzen Leben."

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis beim "Global Gladiators"-Photocall

Anzeige

Jochen Zick / ActionPress Miriam Höller beim Photocall für "Global Gladiators"

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Joey Heindle beim "Global Gladiators"-Photocall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de