Bibi (25) und ihr Liebster Julian Claßen (25) sind gespannt wie ein Flitzebogen – wirklich jeden Augenblick könnte ihr Sohnemann das Licht der Welt erblicken. Die Frauenärztin hat dem Paar prophezeit, dass sich ihr Baby schon früher auf den Weg machen würde. Gestern war der errechnete Geburtstermin, doch nichts passierte. Für die Schwangere stehen jetzt mehrmals die Woche Kontrolluntersuchungen an – zu einem Termin nahm Bibi ihre Fans jetzt sogar bei YouTube mit.

"So, wir sind jetzt gerade beim CTG beim Frauenarzt, der letzte Termin beim Arzt vor dem errechneten Geburtstermin", brachte die 25-Jährige ihre Abonnenten in einem aktuellen Vlog auf den neusten Stand. Ein Blick auf den Wehenschreiber verrät: Bei Bibi tut sich noch rein gar nichts. Der Kleine hat es sich in Mamas Bauch offensichtlich sehr gemütlich gemacht – zum Leidwesen seiner aufgeregten Eltern. "Was willst du machen, er hat keinen Bock", stellte Bald-Papa Julian fest.

Das Wichtigste ist aber, dass der Wonneproppen gesund und munter ist und das ist er. "Die Frauenärztin hat eben alles kontrolliert, es ist alles gut", freute sich Bibi, die die Geburt trotzdem schon gar nicht mehr erwarten kann.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen beim Frauenarzt

wcrART/face to face / ActionPress Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer standesamtlichen Hochzeit

