Kourtney Kardashian (39) ist im absoluten Skinny-Wahn! Schon seit mehreren Jahren ernährt sich die älteste Kardashian-Schwester supergesund, verzichtet auf glutenhaltige Lebensmittel und treibt ihren Körper beim Workout an seine Grenzen. All das, um ihre Traumkurven in Shape zu halten! Doch trotz ihrer schlanken Silhouette halten sich die Hater nicht zurück – und beleidigen die dreifache Mutter wegen ihres Essverhaltens so sehr, dass die sich nun ernste Gedanken um ihre Figur macht!

In einer neuen Episode ihrer Erfolgsserie Keeping up with the Kardashians war die Ex-Freundin von Scott Disick (35) mehrfach beim Verspeisen leckerer Gerichte zu sehen – ein gefundenes Fressen für ihre Kritiker. "Ich schwöre, ich habe gerade über 100 Kommentare gelesen, weil ich in der heutigen Folge gegessen habe. Lasst mich doch einfach leben!", äußerte sich Kourtney daraufhin bei Twitter. Ganz so entspannt soll die Unternehmerin die Kommentare aber nicht sehen, wie ein Insider dem Magazin People erklärte: "Sie trainiert und isst so wenig, um ihre 50 Kilo zu halten."

Entgegen der Befürchtung, die 39-Jährige wolle sich weiter runterhungern, sei ihr Verhalten jedoch nicht gefährlich: "Sie isst zwar sehr gesund, aber sie will einfach einen gesunden Körper, keinen untergewichtigen!", war sich die Quelle sicher.

Jamie McCarthy/Getty Images for Gabrielle's Angel Foundation Kourtney Kardashian beim Angel Ball in New York

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

WENN Kourtney Kardashian beim Verlassen der Hillsong-Kirche in Beverly Hills

