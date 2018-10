Alexander Hindersmann (30) hat eine ganz schön sexy Vergangenheit! Der Bachelorette-Kandidat schnappte sich in der diesjährigen Staffel Rosenverteilerin Nadine Klein (33). Überraschend kam das nicht, denn Alex wurde von Anfang an als Favorit gehandelt. Kein Wunder: Schließlich sieht er gut aus, ist durchtrainiert, wirkte stets sympathisch. Mit diesen Eigenschaften brachte er aber nicht nur perfektes Partner-Potenzial für Nadine mit – sondern auch die optimalen Voraussetzungen für einen Job als Oben-ohne-Model für eine bekannte Modekette. Alex offenbarte seinen Fans jetzt, dass er einige Zeit lang shopping-willige Gäste als oberkörperfreier Empfangsherr begrüßte.

In seiner Instagram-Story räumte der Fitnesstrainer nun mit den Gerüchten auf. Weil er oftmals danach gefragt worden sei, wolle er sich nun endlich zu den Spekulationen äußern. Zu einem Foto von vielen kleinen Polaroidbildern, die ihn mit nackter oberer Körperhälfte mit Kundengruppen oder alleine zeigen, – und allesamt in einem Rahmen mit der Aufschrift "Abercrombie & Fitch" stecken – schrieb er: "Ja, ich habe da mal gearbeitet." Von 2011 bis 2013 sei er hauptsächlich im Store in Hamburg tätig gewesen. "Ich durfte aber auch viele Eröffnungen in Europa oder Asien machen", fügte der Hottie hinzu.

Nicht nur "Bachelorette"-Fans waren vom 30-Jährigen begeistert. Auch Nadines Freundinnen hatten während der Ausstrahlung des Kuppelformats ein Auge auf den Schönling geworfen, wie die glückliche Berlinerin kürzlich im Interview verriet. Natürlich nur, bis feststand, dass Nadine selbst dem Frauentraum verfallen war.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann bei "Abercrombie & Fitch"

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Urlaub

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Gewinner von "Die Bachelorette" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de