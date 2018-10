Verwechslungsgefahr im Hause Kaulitz! Eigentlich lassen sich die Tokio Hotel-Zwillinge Tom (29) und Bill Kaulitz (29) recht leicht auseinanderhalten: Tom ist aktuell mit einem Vollbart und einem dichten braunen Schopf unterwegs, den er meistens zu einem Man-Bun hochsteckt. Bill trägt einen Dreitagebart und eine blonde Kurzhaarfrisur. Durch Piercings und etliche Tattoos unterscheiden sich die Twins ebenfalls im Aussehen. So einfach war das allerdings nicht immer!

Passend zum Throwback Thursday teilte Bill auf Instagram einen Schnappschuss aus seiner Kinderzeit. Darauf posieren er und sein Bruder in putzigen Matrosenkostümen. Die Frage aller Frage ist nur: Wer ist hier eigentlich wer? Immerhin wurde das Foto aufgenommen, bevor sich die eineiigen Zwillinge optisch entfalten konnten. Rückblickend war selbst die Mama überfragt: "Ich habe meine Mom gefragt und zum allerersten Mal war sie sich selbst nicht sicher", merkte Bill in der Bildunterschrift an. Eine Vermutung hatte sie dann aber doch: Sie hielt den lächelnden Hosenmatz rechts für Tom.

Einige Jahre, nachdem dieser Moment festgehalten wurde, hatten ihre Jungs bereits ihren eigenen Stil gefunden: Zu frühen Bandzeiten trug Tom lange Dreadlocks, während Sänger Bill an seiner Stachelfrisur zu erkennen war. Über die Jahre veränderte er seine Frisur zwar am laufenden Band – allerdings übernahm er niemals den natürlicheren Stil, den sein Bruder heute trägt.

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz

Photographer Group / Splash News Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel bei Drakes AMA-After-Party in West Hollywood

Getty Images Tom und Bill Kaulitz 2007

