Mit dieser Unterstützung hätten viele nicht gerechnet: Anna Faris (41) muss sich im Netz zurzeit einige üble Sprüche gefallen lassen. Ein Schnappschuss der "Mom"-Darstellerin, auf dem sie ungewohnt dünn aussah, löste in den sozialen Netzwerken einen regelrechten Shitstorm aus. Anna muss mit dieser fiesen Body-Kritik allerdings nicht allein klarkommen: Sie bekommt jetzt Rückendeckung – und zwar ausgerechnet von ihrem Ex Chris Pratt (39)!

Chris und Anna stecken zwar gerade mitten in der Scheidung. Dennoch scheint der 39-Jährige immer noch sehr an seiner Noch-Ehefrau zu hängen. Wie ein Insider dem Onlineportal HollywoodLife verriet, soll Chris durch die ganzen fiesen Kommentare am Boden zerstört sein. "Es ist furchtbar, er hasst es und will, dass sie weiß, dass er bei all dem hinter ihr steht. Er möchte nämlich nicht, dass das Mobbing weitergeht."

Vor ihrer Trennung im vergangenen Jahr waren Chris und Anna bereits fast neun Jahre lang verheiratet. Das Liebes-Aus gaben sie damals in einem gemeinsamen Statement bekannt. Darin hieß es, dass sie trotz der Scheidung weiterhin "größten Respekt füreinander hätten". Chris scheint diese Worte zu beherzigen...

Getty Images Anna Faris im April 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Chris Pratt bei den MTV Movie & TV Awards 2018

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Anna Faris bei der Premiere von "Guardians of the Galaxy Vol. 2" in Hollywood 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de