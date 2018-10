Große Freude bei Paola Maria (24)! Die YouTuberin wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Mama. Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft Mitte Juni hält die beliebte Influencerin ihre Fans via Social Media immer up to date. Etwa zwölf Wochen vor der Geburt ihres Sohnemanns verkündet die Beauty jetzt überglücklich, worauf ihre Community so lange gewartet hat: Paola und ihr Schatz Sascha Koslowski sind sich endlich einig – der Baby-Name für ihren Spatz steht!

"Wie es aussieht, haben wir einen Namen für unseren kleinen Pupsi gefunden", freut sich die 24-Jährige nun in einem neuen YouTube-Video. Einfach sei das Prozedere aber keineswegs gewesen. Während Paola unbedingt einen italienischen Namen wollte, habe ihr Freund stets auf seinen Favoriten gepocht. Doch jetzt scheinen sich die Turteltauben einig geworden zu sein. "Der ist ganz unbewusst, ganz spontan gekommen", erklärt Paola die Findung des Namens in dem Video.

Wer aber sehnsüchtig darauf wartet, schon jetzt zu erfahren, wie das Paar seinen Sprössling nennen wird und ob es ein Doppelname wird, hat Pech gehabt. "Ich weiß, jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, wie der Name lautet, stimmt's? Aber ich werd's nicht verraten", ärgert die werdende Mama ihre Follower. Ein bisschen wolle sie das Geheimnis noch für sich behalten – sicher sei sicher.

P.Hoffmann/WENN.com Paola Maria bei den About You Awards 2018

P. Hoffmann / WENN.com Paola Maria und Sascha Koslowski bei der Berlin Fashion Week

Instagram / Paola Paola Maria, YouTuberin

