Cole Sprouse (26) und Lili Reinhart (22) lernten sich am Set der supererfolgreichen US-Serie Riverdale kennen – und lieben. Neben den heißen Szenen, die die Zuschauer auf der Mattscheibe zu Gesicht bekommen, halten die zwei ihre reale Beziehung möglichst privat. Und das hat einen guten Grund: Lili verrät jetzt, warum sie und ihr Freund ihre Liebe für sich behalten wollen!

"Es ist nichts, worüber die Welt Bescheid wissen muss und wenn du ihnen eine Sache gibst, wollen sie sowieso immer mehr", erklärt die 22-Jährige dem Who What Wear-Magazin. Ihr Liebster sehe das genauso. "Eine Beziehung ist eine sehr private Sache und ich will, dass sie zwischen mir und ihm stattfindet und nicht zwischen mir, ihm und dem Rest der Welt." Sie genieße die Privatsphäre in vollen Zügen und halte ihre Zweisamkeit stets in Ehren.

Wer trotzdem ein bisschen Geturtel zwischen den beiden sehen möchte, kann einfach bei "Riverdale" reinschauen – die kommende dritte Staffel steht schon in den Startlöchern: Ab dem 11. Oktober können die Fans wieder mit der packenden Lovestory zwischen Lilis Charakter Betty und Coles Rolle Jughead mitfiebern!

Getty Images "Riverdale"-Star Lili Reinhart, August 2018

Jamie McCarthy/Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse

Getty Images Der "Riverdale"-Cast, Juli 2018

