Berlin - Tag & Nacht-Star Marcel Maurice Neue (29) ist geschockt darüber, was seinen Serien-Kollegen Matthias Höhn (22) und Jenefer Riili widerfahren ist! Im Juni wurde das Paar zum ersten Mal Eltern. Söhnchen Milan hatten sie daraufhin immer wieder auf ihren Social-Media-Profilen gezeigt. Doch alles änderte sich, als die TV-Darsteller Morddrohungen gegen ihr eigenes Kind erhielten. Die Konsequenz: Jenefer und Matthias verzichten seither auf Fotos und Videos des Gesichts ihres Sprosses. Set-Freund Marcel macht das Netz-Drama auch heute noch total sprachlos, wie er im Interview mit Promiflash verriet.

Marcel ist zwar nicht selbst Vater, die schlimmen Verwünschungen auf Kosten des Mini-Riilis gingen aber auch an ihm nicht spurlos vorbei, wie er beim Kiss Cup 2018 in Berlin gegenüber Promiflash berichtete: "Das lässt mich an der menschlichen Intelligenz zweifeln", stellte er zutiefst fassungslos fest. Ein Hater hatte damals ein Profil für den kleinen Milan erstellt und ihm dort nicht nur einmal den Tod gewünscht.

Dem Krätze-Darsteller ist es wichtig, dass Betroffene versuchen, Beleidigungen und Drohungen nicht zu nah an sich herankommen zu lassen: "Wenn ihr im Internet gemobbt werdet oder jemand euch fertigmacht, [...] gebt bitte nichts darauf, was ihr lest oder Leute behaupten", appellierte er an seine Fans. Bei den schlimmen Nachrichten an Milan habe der Täter die Gürtellinie gewaltig unterschritten.

Instagram / Matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und Baby Milan

Instagram / mrjay26 Marcel Maurice Neue, BTN-Star

Instagram / Matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

