Millionen Trash-TV-begeisterte Couchpotatoes fieberten bei Love Island 2018 besonders mit zweien mit: Tobias Wegener und Natascha Beil. Zwei Liebesanläufe der Show-Teilnehmer scheiterten, doch ohneeinander konnten die attraktiven Islander eben auch nicht. Pünktlich zum großen Finale gaben sich NaTobi noch eine Chance – und wissen seitdem noch mehr, was sie aneinander haben: Die Turteltauben sind auch nach der heißen Flirt-Sendung noch ein Paar und wollen nun gemeinsam schauen, wo die Zukunft sie hinführt. Dass sie es aber schon jetzt kaum noch aushalten, ohne den anderen zu sein, beweist nun ausgerechnet der selbst ernannte "Doktor Love" Tobias.

Gerade feierten die "Love Island"-Stars noch einträchtig auf dem Münchner Oktoberfest. Doch selbst die partyerfahrenen TV-Stars brauchen nach einigen Tagen auf der Wiesn auch mal eine Auszeit – genau das scheint Berufspinsler Tobi aber missmutig zu stimmen: Der Hobby-Sportler kann es kaum ertragen, von der hübschen Blondine getrennt zu sein. Nur wenige Stunden, nachdem sich die beiden voneinander verabschiedet hatten, postete der 25-Jährige ein süßes Pic mit Natascha in seiner Instagram-Story. Mit einem Herz-Emoji und den Worten "Miss you" (dt. "Vermisse dich") wandte er sich direkt an die Ex-GNTM-Kandidatin.

Damit dürften die Kritiker des Paares wohl vorerst verstummen. Nach dem Finale des Kuppelformats hatten zahlreiche Zuschauer an den Gefühlen der beiden gezweifelt und ihnen vorgeworfen, für die Kameras ein falsches Spiel gespielt zu haben.

RTL II "Love Island"-Kandidat Tobias Wegener während der Paarungs-Zeremonie

Anzeige

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, "Love Island"-Kandidatin 2018

Anzeige

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil in der zwölften "Love Island"-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de