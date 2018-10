Ein dreister Dieb machte Martina Big und ihrem Michael das Leben schwer! Nach vielen gemeinsamen Jahren wagten die Kunstbusen-Trägerin und ihr Herzmann endlich den nächsten Schritt: Bei einer romantischen Zeremonie auf Hawaii, bei der die beiden nur zu zweit waren, gaben sie sich an einem Traumstrand von Big Island das Jawort. Die entspannten Flitterwochen danach drohten allerdings ins Wasser zu fallen: Martina wurde beklaut!

Nach dem Ringtausch wollten die stark Gebräunte und ihr Michael, die von RTL begleitet wurden, eigentlich nur ihre Zweisamkeit genießen. Dafür zogen sie sich in den Whirlpool ihres Hotels zurück. Als sie zurückkamen, folgte der Schock: Martinas Handtasche war von dem ebenerdigen Balkon verschwunden! Neben Dingen, die eine Frau eben dabei hat, waren allerdings auch die Reisepässe entwendet worden – die Beantragung neuer Dokumente hätte einen Behörden-Marathon bedeutet! Die Beamten der Insel konnten dem Model aber schnell helfen. "Die Polizei hat unsere Reisepässe wieder gefunden. Jetzt fällt mir echt ein Stein vom Herzen", strahlte die frischgebackene Ehefrau im Interview.

Einer romantischen Zeit zu zweit steht also nichts mehr im Weg! Die Tatsache, dass Michael jetzt auch offiziell der Partner an Martinas Seite ist, sorgte bei ihm nach der Trauung für ein dickes Strahlen im Gesicht. "Wir sind schon so lange zusammen, seit der Schule, aber endlich sind wir jetzt Mann und Frau", sagte er im Gespräch mit dem Sender.

Promiflash Martina Big und Michael

Facebook / Model.Martina.BIG Martina Big alias Malaika Kubwa

Martina Big Martina Big und ihr Ehemann Michael

Könntet ihr euch vorstellen, ohne eure Familie und Freunde zu heiraten? 396 Stimmen 168 Ja, warum auch nicht? Das ist bestimmt romantisch. 228 Nein, ohne Familie und Freunde geht's einfach nicht!



