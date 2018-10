Waren sie alle eingeladen oder nicht? In einem Essener Club sollte vergangenen Freitag eine Party stattfinden, für die die Kandidaten von Love Island als Spezial-Gäste angekündigt worden waren. Doch Tobias Wegener stellte kurz vor dem Event klar, dass er und andere Ex-Inselbewohner nicht auf der Party erscheinen würden, weil sie gar nicht eingeladen worden seien. "Love Island"-Beach-Babe Sabrina erzählt nun eine ganz andere Version der Geschichte: Sie behauptet, dass alle Teilnehmer eine Einladung bekommen hätten!

In ihrer Instagram-Story nahm die Blondine Stellung zu dem Party-Wirrwarr: "Wir wurden oft gefragt, warum nicht alle Islander eingeladen worden sind und es gingen viele Gerüchte um – aber ich zeige euch jetzt einen Screenshot, wo ihr sehen könnt, dass alle Islander in unserer WhatsApp-Gruppe waren und damit auch alle eingeladen worden sind." Daraufhin postete sie in ihrer Story ein Pic, auf dem erkennbar ist, dass unter anderem Marcellino Kremers, Natascha Beil, Tobias und Tracy Candela sehr wohl über die Party informiert waren. Warum die genannten Personen am Ende doch nicht in den Club gegangen sind, bleibt ungeklärt!

Zumindest die "Love Island"-Finalisten Tobias und Marcellino mussten den Freitag aber nicht auf der Coach verbringen. Sie besuchten auf Einladung von LI-Moderatorin Jana Ina Zarrella (41) den Vanity Club Cologne, wo ein Event eines Schmuck- und Taschenherstellers stattfand.

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Marcellino Kremers

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten bei Till Adams Villa-Auszug

Instagram / marcellinokremers Tobias Wegener und Marcellino Kremers

