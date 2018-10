Zweite Hochzeit in einem Jahr! Die US-amerikanische Moderatorin Maria Menounos (40) sorgte erst Anfang des Jahres für große Aufregung. Nach 20 Jahren Beziehung gab sie ihrem Freund Keven Undergaro in der vergangenen Silvesternacht das Jawort – und das mitten auf dem berühmten Times Square in New York. Bei der sehr spontan geplanten Heirat sollte es allerdings nicht bleiben, denn jetzt traten die beiden noch einmal vor den Altar.

Die Tochter griechischer Eltern und der Producer feierten im Kreise von Freunden und Familie in dem Örtchen Akovos in der Region Peloponnes von Griechenland ihre zweiter Zeremonie. "Ich wollte immer nach Griechenland zurückkehren und meine Hochzeit hier feiern, weil Griechenland uns so viel bedeutet. Ich bin meinen Freunden so dankbar, die geholfen haben, das zu organisieren. Nichts ist ohne Probleme und nicht perfekt, aber ich fühle mich so gesegnet, heute in diesem schönen Dorf zu heiraten", erklärte die Schauspielerin in einem Instagram-Video kurz vor der Hochzeit.

Gerade die Vorbereitungen seien eine ziemlich anstrengende Zeit für Maria gewesen. So verriet sie Us Weekly kürzlich, dass ihr Vater die Organisation übernommen hätte und ständig mit neuen, verrückten Ideen auf sie zugekommen sei.

Willi Grieser / SplashNews.com Maria Menounos und Keven Undergaro bei ihrer Hochzeit in Griechenland

Dimitrios Kambouris/Getty Images for MM Keven Undergaro und Maria Menounos am Times Square an Silvester

GVK/Bauergriffin.com / Splash News Keven Undergaro und Maria Menounos am Flughafen

