Sie sind definitiv glücklich ins neue Jahr gerutscht! Maria Menounos (39) und Keven Undergaro (51) haben Ja gesagt. Ganze zwanzig Jahre sind die Moderatorin und der Produzent bereits ein Paar. Jetzt sind sie endlich den Bund der Ehe eingegangen – vor laufenden Kameras in der Silvesternacht am Times Square!

Gegenüber People hat Maria dafür auch eine Erklärung: "Ich glaube wirklich, dass wir so lange gebraucht haben, um zu heiraten, wegen des Stress', eine Hochzeit zu organisieren." Der hielt sich bei dieser Trauung am Ende in Grenzen. Zwar feierten neben der engsten Familie auch noch zwei Millionen anderer Menschen mit, Gedanken darüber, wen Maria und Keven einladen wollen, mussten sie sich aber nicht machen. Was haltet ihr von dieser Art von Hochzeit? Stimmt in der Umfrage ab.