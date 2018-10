Chris Evans (37) verabschiedet sich von seiner berühmtesten Rolle! Im Jahr 2010 stand der Hollywood-Hottie zum allerersten Mal als Steve Rogers alias Captain America vor der Kamera. Seitdem verkörperte er den beliebten Superhelden in stolzen sechs Hauptfilmen der berühmten Comicbuchreihe des Marvel-Universums – auch in dem neusten Streifen, der bisher den Arbeitstitel "Avengers 4" trägt, wird er zu sehen sein. Danach ist aber, wie es aussieht, Schluss: Chris gab jetzt bekannt, dass er nie wieder Captain America spielen wird!

Das verkündete der Schauspieler nun via Twitter: "Avengers 4 ist offiziell abgedreht. Es war gelinde gesagt ein sehr emotionaler Tag", begann er seine Erklärung. "Diese Rolle über acht Jahre zu spielen, war eine Ehre für mich", berichtete Chris weiter. Anschließend bedankte er sich bei dem gesamten Filmteam, seinen Kollegen und seinen Zuschauern für die schönen Erinnerungen.

Diese emotionale Botschaft berührte viele seiner Schauspiel-Kollegen: "Ich weine nicht. Ich heule. Das ist ein Unterschied", kommentierte Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (41). Auch an dem Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson (46) ging diese Nachricht nicht vorbei: "Was für einen Lauf du hattest, Bruder. Herzlichen Glückwunsch dafür, dass du diesem ikonischen Charakter Leben eingehaucht hast."

