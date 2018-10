Vor zwei Monaten sind die Love Island-Teilnehmer Elena Miras (26) und Mike Heiter Eltern der kleinen Tochter Aylen geworden. Seitdem posten die beiden regelmäßig süße Schnappschüsse auf ihren Social-Media-Kanälen. Mal happy Familien-Pics zu dritt, mal intime Momente wie beispielsweise von der Taufe – das Paar teilt sein Glück immer fleißig mit der Fan-Community. Jetzt hat die rassige Spanierin verraten, in welcher Sprache sie sich mit dem kleinen Wonneproppen unterhält.

Die 26-jährige Beauty saß für ihre Instagram-Story entspannt auf der Couch und lüftete endlich das Geheimnis: "Ich spreche nur spanisch mit ihr, also nicht deutsch oder so". So wächst Baby Aylen also schon früh zweisprachig auf. Am Ende ihrer Story hielt Elena dann noch den Nachwuchs in den Armen und grüßte ihren Liebsten Mike: "Und wir vermissen natürlich ganz, ganz fest den Papa. Und schicken ihm tausend Küsse. Schatz, ich liebe dich und die Kleine auch."

Die Turteltauben lernten sich 2017 bei der Dating-Show "Love Island" kennen. Damals verließen die beiden allerdings mit anderen Partnern das Reality-Format. Mike belegte mit seiner Auserwählten Chethrin Schulze (26) im Finale den dritten Platz, Elena gewann mit Jan Sokolowsky sogar die Show.

Instagram / elena_miras Elena Miras und Töchterchen Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter und ihre Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter

