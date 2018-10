Ein TV-Gesicht, das vielen Zuschauern ans Herz gewachsen ist, feiert heute seinen Ehrentag: Schwiegertochter gesucht-Kultmama Stups! Mit ihrem langjährigen Ehepartner Lutz stand die Rheinländerin Sohn Ingo (28) einige Staffeln lang als schlagfertige Beraterin zur Seite. In der kommenden Staffel wird das turbulente Trio leider nicht zu sehen sein, erfreut seine Fans aber auch ohne Fernsehauftritte: Im Netz gratulieren Lutz und Ingo ihrer Powerfrau mit allerliebsten Worten zum Geburtstag.

Auf der Facebook-Seite, die die Düsseldorfer betreiben, finden sich gleich zwei Postings an Stups. Mit jeder Menge Herzchen gratulieren Sohnemann und Gatte ihrer Liebsten, die eigentlich Birgit heißt: "So eine tolle Mama wünscht sich jeder, oder so eine tolle Ehefrau. Schön, dass es dich gibt!" Im Nachfolgerbeitrag zeigen sie ihr umjubeltes Geburtstagskind noch lächelnd im heimischen Wohnzimmer und wünschen Stups, dass sie ihnen noch ganz lange erhalten bleibt – "tausend Küsse von deinem Schnucki", schiebt Ehemann Lutz hinterher. Bei so viel Family-Power schließen sich auch die Fans mit Glückwünschen an.

Im neuen Lebensjahr erwartet den rheinländischen Rotschopf ein ganz besonderes Jubiläum: Stups und Lutz werden im Mai ihren 30. Hochzeitstag feiern! Dass die Stars der beliebten Kuppelshow immer noch wie Pech und Schwefel zusammenhalten, macht ihren inzwischen ebenfalls glücklich vergebenen Nachwuchs stolz. "Ich freue mich sehr für meine Eltern, dass sie immer noch zusammen sind und so zusammenhalten. Das kann heutzutage nicht jeder Sohn sagen", verriet Ingo gegenüber Promiflash.

Facebook / IngoOffizielleFanpage Birgit alias Stups, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

Facebook / Ingo, Lutz & Stups "Schwiegertochter gesucht"-Ingo mit seinen Eltern Lutz und Stups

Anzeige

Facebook / IngoOffizielleFanpage Ingo, Freundin Annika und seine Eltern Lutz und Stups in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de