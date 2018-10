Was können diese beiden eigentlich nicht? Lisa und Lena (16) gehören definitiv zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Mit ihren Performances auf der Plattform Tik Tok erreichen sie Millionen von Usern und haben sich damit in den vergangenen Jahren eine große Fanbase aufgebaut. Doch die Lip-Sync-Clips sind längst nicht mehr das einzige Projekt, das das Duo am Start hat: Die Zwillinge wollen demnächst auch als Moderatorinnen loslegen.

Wie RTL II nun in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, werden Lisa und Lena am 30. November das Musik-Event THE DOME in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen präsentieren – eine große Ehre für die zwei und vor allem ein weiterer Meilenstein ihrer beeindruckenden Karriere. Die Webstars freuen sich jedenfalls riesig auf ihr Debüt. "Der absolute Wahnsinn! Für uns geht mit der Moderation von THE DOME ein ganz großer Traum in Erfüllung und wir sind superhappy, das mit unseren Fans teilen zu können", schwärmten sie.

Die Schwestern bewiesen schon des Öfteren, dass sie echte Multi-Talente sind. Neben ihrer Social-Media-Präsenz feiern sie auch mit ihrem Mode-Label J1MO71 große Erfolge. Außerdem haben sie bereits einen eigenen Song veröffentlicht. Was meint ihr: Werden die zwei als Moderatorinnen überzeugen?

WENN.com Lisa und Lena bei der Berlinale 2018

Collage: Lisa und Lena Lena und Lisa, Tik Tok-Stars

Cinamon Red/WENN.com Lisa und Lena bei einem Meet and Greet in Berlin

