Was für ein Mega-Erfolg für Lisa und Lena (15): Ihre erste Single "Not My Fault" wird bis heute über 20 Millionen Mal auf YouTube geklickt! Vor drei Monaten feiern die Stuttgarter Twins den Release ihres Hits – und bis heute polarisiert der Song. Aber was hält eigentlich die musikalische YouTube-Konkurrenz von "Not My Fault"? Promiflash hat auf den Videodays 2017 in Köln nachgefragt. Teenieschwarm Lukas Rieger (18) findet's "okay" und auch Rap-Newcomer Deenis TJ sieht bei LeLi noch "Luft nach oben".



