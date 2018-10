Cathy Hummels (30) ist das Jetset-Leben mittlerweile schon gewohnt. Nachdem sie sich kurz nach der Geburt von Söhnchen Ludwig im Januar erst einmal eine Auszeit gegönnt hatte, heißt es für die Designerin seit ein paar Wochen wieder: Zurück an die Arbeit! Aus diesem Grund verbringt die Promi-Mama momentan wieder viele Stunden am Flughafen. Doch sie weiß sich und ihre Follower während der Warterei gut zu beschäftigen.

In der VIP-Lounge auf den nächsten Flug warten? Nicht Cathys Geschmack! Sie ist ganz bodenständig und macht es sich wie all die anderen Passagiere lieber am Gate gemütlich. "Auf ins nächste Abenteuer – mein Lieblingsplatz. Einfach auf den Boden kuscheln", schrieb sie jetzt zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem es sich die 30-Jährige tatsächlich auf den kalten Fliesen bequem gemacht hat.

Wohin die Reise geht und ob ihr knapp neun Monate alter Sohn Ludwig ebenfalls mit am Start ist, verriet sie nicht. Genau wie Cathy kennt allerdings auch ihr reiseerprobter Sohnemann den Flughafen schon wie seine Westentasche. Immerhin begleitet er seine berühmte Mama in der Regel überallhin!

Getty Images Cathy Hummels in Hamburg

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels

Instagram: Cathy Hummels Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig im Flugzeug

