Diese Nachricht schockierte Ende September Millionen ihrer Fans: Die erfolgreiche Instagram-Bloggerin Tara Fares wurde vor wenigen Tagen auf offener Straße erschossen. Die junge Irakerin war mit ihrem Porsche durch eine belebte Gegend in Bagdad gefahren, als ein Unbekannter durchs Fenster mehrere Schüsse auf sie abfeuerte. Das Model soll sofort tot gewesen sein. Nun befürchten Taras Fans und Bekannte, dass ihre Exekution Teil einer furchtbaren Mordserie ist!

Tara soll nicht die Erste sein, die am helllichten Tag von Unbekannten hingerichtet worden ist, wie Spiegel berichtete. Nur einige Wochen zuvor wurden die bekannte Schönheitschirurgin Rafeef al-Yaseri, die prominente Kosmetikstudio-Besitzerin Rasha al-Hassan und die Menschenrechtlerin Suad al-Ali tot aufgefunden – man gehe in allen drei Fällen von Mord aus. Hatten Rafeef und Rasha mit ihrem extravaganten Lebensstil im Netz provoziert, war Suad eher mit ihrem politischen Engagement bei Protesten gegen die Regierung aufgefallen. Auch Tara polarisierte mit ihrem Auftreten auf der Fotoplattform: Immer wieder zeigte sich die 22-Jährige in Outfits und Posen, für die man als irakische Frau schnell verurteilt wird.

Der Premierminister Haider al-Abadi erklärte zwar, dass es keine Verbindung zwischen den vier Todesfällen gebe, viele Iraker und Freunde von Tara sehen das allerdings anders: Sie vermuten, dass es geplante Anschläge auf Frauen waren, die ihr Leben nach ihren eigenen Regeln lebten. "Tara wurde nicht aus einem privaten Motiv umgebracht. Ihre Ermordung richtet sich grundsätzlich gegen Frauen, die wie sie sind. Es geht um Fotos und ihre Kleidung. Manche haben sie als Abtrünnige beschimpft. Ihr Verhalten sei gegen den Islam", erklärte ihr guter Freund und Arbeitskollege Haider Alwash im Gespräch mit dem Magazin.

Instagram / its.tarafares Tara Fares vor ihrem Porsche in Bagdad

Instagram / its.tarafares Webstar Tara Fares, September 2017

Instagram / its.tarafares Influencerin Tara Fares, Juli 2018



