Er genießt seinen neuen Lebensabschnitt! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Nach mehr als drei Jahren und einem langen Hin und Her sind Ben Affleck (46) und Jennifer Garner (46) offiziell geschieden. Inzwischen hat der Schauspieler auch einen erfolgreichen Entzug hinter sich. Jetzt blickt der 46-Jährige in eine Zukunft ohne seine Alkoholsucht, dafür mit seiner aktuellen Freundin Shauna Sexton. Die Turteltauben vergnügten sich am vergangenen Wochenende in den Bergen.

Das Model und den 24 Jahre älteren Dreifachvater verschlug es während ihres Pärchentrips in Big Sky, im US-Bundesstaat Montana, in die freie Natur. In ihrer Instagram-Story nahm die 22-Jährige ihre Fans mit und zeigte ihren Schatz beim Elche beobachten. Auf dem Programm der Verliebten stand außerdem eine Wandertour in der Wildnis an, genauso wie Fische fangen in einem Fluss. Ein Foto, auf dem Ben und Shauna zusammen zu sehen sind, gibt es allerdings nicht.

Wie People berichtete, soll Montana einen ganz besonderen Stellenwert in Bens Leben haben, denn in einem Skiresort ganz in der Nähe sollen er und Exfrau Jennifer ein Haus besitzen. Mit der 46-Jährigen und den drei Kindern Violet (12), Seraphina (9) und Samuel (6) habe er in der Vergangenheit regelmäßig Zeit dort verbracht, zuletzt an Weihnachten.

