Ist der Liebeskummer schon wieder vergessen? Erst Anfang September hat diese Nachricht die Runde gemacht: Ed Westwick (31) und seine Freundin Jessica Serfaty (27) trennten sich nach fast anderthalb Jahren Beziehung. Fehlende Gefühle sollen nicht der Grund gewesen sein – im Gegenteil. Der einstige Gossip Girl-Star und das Model legten angeblich nur eine Pause ein. Doch von einer möglichen Reunion scheint derzeit keine Rede zu sein: Ed wurde mit einer anderen Frau erwischt!

Der 31-Jährige scheint sein Singleleben aktuell zu genießen. Paparazzi-Aufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigen den Hollywood-Hottie und eine unbekannte Blondine beim Feiern im Deliah Club in Hollywood. Während Ed auf den Schnappschüssen etwas ernst aussieht, kann die mysteriöse Schönheit einfach nicht aufhören zu strahlen. Ob die Dame die neue Frau an seiner Seite ist oder eine kleine Ablenkung oder gar eine gute Freundin – das ist bisher nicht geklärt.

Jessica stand Ed in seiner wohl bisher schwersten Zeit bei. Im vergangenen November ist das Leben des Schauspielers komplett aus den Fugen geraten: Mehrere Frauen haben ihn der Vergewaltigung und der sexuellen Belästigung beschuldigt. Das Verfahren wurde mittlerweile eingestellt.

Lia Toby/WENN.com Ed Westwick bei der Verleihung der BAFTA-Awards 2017

Getty Images Ed Westwick, Schauspieler

Instagram / Jessicamichel Ed Westwick und Jessica Serfaty

