Diese Nachricht dürfte ein herber Schlag für die Fans von Katy Perry (33) sein! Im Jahr 2008 wurde die Sängerin mit "I Kissed a Girl" über Nacht zum Superstar – und feiert seitdem einen Erfolg nach dem anderen. Zuletzt war die Musikerin fast ein Jahr mit ihrer "Witness"-Tour in der ganzen Welt unterwegs – nun hängt sie ihre Karriere vorerst an den Nagel. Katy gönnt sich eine Pause!

Im Interview mit Footwear News erklärte Katy ihre Entscheidung: "Ich bin seit ungefähr zehn Jahren unterwegs, also werde ich mich jetzt einfach mal ausruhen. Ich werde jetzt nicht direkt wieder eine neue Platte aufnehmen." Die 33-Jährige habe das Gefühl, eine Menge getan und erreicht zu haben: "Und dafür bin ich sehr dankbar." Sie liebe es zwar noch immer, Musik zu machen und zu schreiben, aber es fühle sich nicht mehr so an, als sei sie Teil eines Wettkampfes. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch irgendetwas beweisen muss. Das ist ein befreiendes Gefühl", erklärte Katy.

Ob ihr Liebescomeback mit Orlando Bloom (41) etwas mit der Musik-Pause zu tun hat? Erst vor wenigen Wochen beendeten die Sängerin und der Schauspieler die monatelangen Beziehungsspekulationen mit einem gemeinsamem Red-Carpet-Auftritt. Momentan steht Katy ihrem Schatz zudem in einer schweren Zeit bei: Der Fluch der Karibik-Star bangt um seine im Sterben liegende Oma.

Getty Images Katy Perry bei den MTV Video Music Awards 2017 in Inglewood

Getty Images Katy Perry während ihrer Performance im The Theatre at Ace Hotel

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry

