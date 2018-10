Die nächsten Wochen werden keine leichte Zeit sein für Orlando Bloom (41) und seine Familie, dabei hatte der Schauspieler erst vor wenigen Tagen für ziemlich schöne Schlagzeilen gesorgt. Bei einer Charity-Gala zur Rettung des Ozeans hatten der 41-Jährige und Katy Perry (33) ihr Debüt als Pärchen auf einem roten Teppich gegeben. Jetzt rückt das Thema Umwelt wohl eher in den Hintergrund: Orlandos Großmutter liegt offenbar im Sterben!

Auf seinem Instagram-Account berührte der Herr der Ringe-Star mit emotionalen Worten: "Während ich nachdenklich wach da liege, in dem Wissen, dass sie bald sterben wird, werde ich vielleicht morgens beten, lächeln, die eine oder andere Träne verdrücken in Gedanken an die sonntäglichen Mittagessen mit Yorkshire Pudding." Dazu postete der Hollywood-Beau mehrere Fotos, auf denen seine 98-jährige Oma in einem Bett liegt und er liebevoll ihre Hand drückt und küsst. Orli sei sehr froh und dankbar, Teil ihres Lebens sein zu dürfen, doch er macht sich auf einen nahenden Abschied gefasst.

Der Brite forderte seine Community dazu auf, all die Erinnerungen und Momente zu feiern: "Wir werden geboren, wir werden alt, wir werden krank und wir sterben, das wissen wir, also liebt!" Dass Orlando ein gutes Verhältnis zu seinen Großeltern hat, bewies er bereits in der Vergangenheit. In Anlehnung an den Namen seiner bereits verstorbenen Oma Evelyn Blanchard ist sein Sohn Flynn (7) benannt.

Getty Images Orlando Bloom bei den BAFTA-Awards in London

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und seine Großmutter Dorrie

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und sein Sohn Flynn

