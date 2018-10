Was für ein Triumphzug von Taylor Swift (28)! Gleich viermal wurde die Sängerin bei den diesjährigen American Music Awards ausgezeichnet: In den Kategorien "Tour des Jahres", "Bester weiblicher Künstler – Rock/Pop", "Künstler des Jahres" und "Bestes Album – Rock/Pop" heimste die Hitschreiberin die begehrte Trophäe ein. Und damit konnte die 28-Jährige sogar noch einen weiteren Erfolg feiern: TayTay ist jetzt die Künstlerin mit den meisten AMAs insgesamt!

Damit kickte Taylor die Musiklegende Whitney Houston (✝48) vom Thron, die bisher mit 21 Auszeichnungen die Liste anführte. Taylor darf nun 23 Trophäen ihr eigen nennen und ist somit auch nur um einen Award ärmer als der Ausnahmekünstler Michael Jackson (✝50)! Auch in der Kategorie "Künstler des Jahres" ist die Musikerin mit ihrem vierfachen Sieg mittlerweile auf Spitzenposition.

Neben der großen Freude über ihren Erfolg wurde Taylor bei dem Event aber auch politisch. Im November stehen in den USA wichtige Wahlen unter anderem für das Repräsentantenhaus und den Senat an. Die "Look What You Made Me Do"-Interpretin rief ihre Fans deshalb auf, sich an dem Votum zu beteiligen.

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Whitney Houston bei einem Konzert im Mediolanum Forum

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards

Getty Images Taylor Swift bei den Billboard Music Awards 2018 in Las Vegas

