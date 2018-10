Schafft er damit den Sprung in die Charts? Eingefleischte GZSZ-Fans müssen bald zweimal hinsehen – beziehungsweise hinhören! Von 1998-2002 begeisterte Tim Sander als Kai Scholl die Fans der beliebten Vorabend-Daily, seit 2014 testet der Schauspieler aber immer wieder auch seine musikalischen Grenzen aus. Als T der Bär experimentiert der Berliner vor allem mit elektronischen Klängen und präsentiert jetzt seine neue Single. "SteSteSte" trieft nur so vor Ironie – Tim nimmt die Hipster-Kultur ordentlich aufs Korn!

Ob laktosefreier Fair Trade-Latte Macchiato mit Mandelmilch, Superfood-Trends oder Modehypes à la Hipster-Mütze: Der 40-Jährige lässt kaum ein gutes Haar an der Szenegesellschaft! Der ehemalige Serienstar mag's in Sachen Lifestyle offensichtlich deutlich gelassener als eine Vielzahl seiner Mitmenschen. Ob er an dieser entspannten Haltung wohl auch festhält, wenn es um sein privates Familienglück geht?

Seit Mai des vergangenen Jahres hat Tim neben seiner Musik immerhin ein zweites Baby – sein Töchterchen! Im Gegensatz zu seinen Texten, hält der Synchronsprecher seine Prinzessin aber so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus: Weder der Name der kleinen Maus ist bekannt, noch das genaue Geburtsdatum.

Instagram / tim__s.ander Tim Sander im Tonstudio

Anzeige

Facebook / Tim Sander Tim Sander, Schauspieler

Anzeige

Instagram / tim__s.ander Tim Sander mit seiner Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de