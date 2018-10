Da liegt ganz schön Liebe in der Luft! Seit einigen Monaten ist die Ex-Bachelor-Kandidatin Jessica Neufeld (24) glücklich vergeben und mit dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten Niklas Schröder (29) zusammen. Seit ihrem Paar-Outing verbringen die beiden fast jede freie Minute miteinander. Voll ausgestattete Luxus-Trips und üppig gedeckte Restauranttische gehören zum Alltag des verliebten Influencer-Pärchens – für Jessi scheint dieses Leben im Überfluss nun allerdings zu viel des Guten zu sein.

In ihrem neuen Instagram-Post präsentiert die Blondine einen Urlaubsschnappschuss von sich, auf dem sie mit knackiger Figur im knappen Bikini zu sehen ist. Bei diesem Anblick fällt es schwer, zu glauben, dass Jessi selbst der Blick in den Spiegel nicht mehr gefällt. "Ganz ehrlich: aktuell bin ich sogar sehr unzufrieden. [...] Vor allem in letzter Zeit habe ich ein, zwei Kilos zugenommen, die wohl einfach die ersten glücklichen Beziehungskilos sind", gesteht Jessica im Netz. Und diese minimalen Zusatzpfündchen machen der Beauty offenbar zu schaffen.

Um sich in ihrer Haut wieder besser zu fühlen, hat die 24-Jährige allerdings auch schon einen Plan: "Ich habe mir vorgenommen, wieder zum Sport zu gehen und natürlich auf die Ernährung zu achten", verrät sie. Das dürfte für die leidenschaftlich gern reisende Jessi wohl kaum ein Problem sein – immerhin verfügen die meisten Unterkünfte über ein Fitnessstudio.

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Nik Schröder

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Nik Schröder auf Mallorca

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld, Ex-Bachelor-Kandidatin

