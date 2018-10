So geht es Baby Ben-Matteo mittlerweile! Am 29. September war es endlich so weit – Denise Kappès' (28) Sohnemann erblickte das Licht der Welt! Seit der Geburt hält die frischgebackene Mutti ihre Fans stets auf dem Laufenden über ihr Leben mit Kind. Vergangene Woche berichtete die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ihren Followern, dass der Kleine an einer fiesen Augeninfektion leidet und seine Äuglein nicht mehr öffnen kann! Jetzt gab Denise ein erstes Gesundheitsupdate.

Beim Spaziergehen mit ihrem Ben berichtete die Neu-Mami nun via Instagram-Story, wie es um seine Augen steht: "Seine Bindehautentzündung wird auch so langsam besser, ein wenig. Aber er hat sie immer noch", erklärte Denise – trotzdem gehe es Ben gut. Die meiste Zeit verbringe ihr Liebling nach wie vor am liebsten mit Schlafen.

Insgesamt sei Ben sowieso ein ziemlich entspannter Zeitgenosse. Erst am vergangenen Montag schwärmte Denise, wie viel Glück sie mit ihrem Spross hat: "Wir haben ein wirklich sehr stressfreies Kind", erklärte die Berlinerin in ihrer Instagram-Story.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès' Sohn Ben, Oktober 2018

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de