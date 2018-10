Werden Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) jetzt etwa vom royalen Hochzeitsthron geschubst? Am 19. Mai konnte die ganze Welt miterleben, wie sich der Rotschopf und die ehemalige Suits-Darstellerin bei einer märchenhaften Zeremonie in der St. George's Chapel das Jawort gaben. Und die zweite Royal Wedding des Jahres ließ nicht lange auf sich warten: Am kommenden Freitag werden sich Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (28) und ihr Schatz Jack Brooksbank die ewige Treue schwören – ebenfalls auf Schloss Windsor. Dabei zeigt sich das Ehepaar in spe einen Hauch feierwütiger als seine Vorgänger: Das romantische Spektakel erstreckt sich über zwei Tage.

Wie People berichtete, sollen rund 850 Gäste zur Trauung eingeladen sein – 250 mehr als bei Harry und Meghan. Doch die 28-jährige Royal-Lady und der Nachtklubbesitzer setzen sogar noch einen drauf: Anstatt, wie Harry und Meghan, einen Tag lang zu feiern, wollen sie das besondere Ereignis ganze zwei Tage lang zelebrieren. Nach dem Gottesdienst am Freitag wird die Queen (92) einen Hochzeits-Lunch für ihre Enkelin und deren Angetrauten ausrichten. Abends soll ein prunkvoller Empfang in der Royal Lodge stattfinden. Mit Essensbuden und Musik geht die Sause am nächsten Tag im Festival-Stil weiter.

In puncto Kosten übertreffen Eugenie und Jack das Herzogenpärchen von Sussex damit allemal. Zu den bislang für die Hochzeit veranschlagten zwei Millionen Pfund kamen laut Mirror zuletzt noch 250.000 Pfund für mobile Toiletten, Sicherheitspersonal und Absperrgitter hinzu – für die britischen Steuerzahler dürfte 2018 demnach ein kostspieliges Jahr werden.

OWEN HUMPHREYS/AFP/Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram/theroyalfamily Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Hochzeit 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de