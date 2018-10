Fremdflirt-Gerüchte um das aktuelle Bachelorette-Paar – was ist wirklich dran? Rosenlady Nadine Klein (33) und ihr Auserwählter Alexander Hindersmann (30) sind seit dem Finale des Formats glücklich miteinander und inzwischen auch ganz offiziell in einer Beziehung. Auf dem Oktoberfest soll der Fitnesstrainer aber einer anderen Kuppelshow-Teilnehmerin schöne Augen gemacht haben: Carolin Ehrensberger! Was wirklich auf der Wiesn abging, erklärte Caro jetzt im Gespräch mit Promiflash.

Ein Magazin veröffentlichte Fotos, die Alex und die Blondine gut gelaunt im Gespräch in einem Festzelt zeigen. Von Nadine dagegen scheinbar keine Spur – wurden ihr Liebster und die Bachelor in Paradise-Alumna etwa beim Turteln erwischt? Keinesfalls, machte Caro auf Nachfrage deutlich. "Wir waren auf den Wiesn eingeladen im Hofbräuhaus-Zelt, aber mit mehreren! Nadine saß auch mit am Tisch gegenüber von mir, das kann man nur leider auf den Fotos nicht sehen", sagte die 22-Jährige Promiflash. Außer ihr, Alex und Nadine waren auch die TV-Gesichter David Friedrich (28) und Maxim Sachraj (29) Teil der geselligen Runde.

Tatsächlich haben sich die angeblichen Schwerenöter erst am Tag der Feier kennengelernt und danach nicht noch einmal getroffen. Warum aber saß Caro statt Nadine neben Alex? "Wenn man ein glückliches Paar ist, muss man ja auch nicht zwingend nebeneinander sitzen. Das war eigentlich nur spontan, dass Alex genau in diesem Moment neben mir saß", erklärte Single-Lady Caro, die das amtierende Bachelorette-Pärchen als locker und happy erlebt hat.

Instagram / carolinehrensberger Carolin Ehrensberger auf dem Oktoberfest 2018

Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Nadine Klein und Alexander Hindersmann beim Oktoberfest

Anzeige

Instagram / Carolinehrensberger Carolin Ehrensberger, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de