Gehen sie damit zu weit? Während sich die gesamte britische Königsfamilie auf die Vermählung von Prinzessin Eugenie (28) und ihrem Verlobten Jack Brooksbank am kommenden Freitag freuen dürfte, sorgt das Royal-Event bei der Bevölkerung immer mehr für Unmut: Gerade erst wurde bekannt, dass die Hochzeit der Queen-Enkelin mit über zwei Millionen Pfund kostenmäßig sogar die ihres Cousins Prinz Harry (34) mit Herzogin Meghan (37) toppt – doch das war noch nicht alles: Damit für Eugenies großen Tag alles perfekt ist, werden jetzt sogar Obdachlose verjagt!

Wie Mirror berichtet, sollen zahlreiche Wohnsitzlose in Windsor ermahnt worden sein, sich samt ihren wenigen Habseligkeiten rechtzeitig aus dem Hochzeitsgebiet zu entfernen. Auch James Pusey gehört zu den Verscheuchten – und erklärte jetzt: "Sie wollen die Straßen sauber haben. Sie wollen den Anschein erwecken, als gäbe es keine Obdachlosen in Windsor". Er könne einfach nicht fassen, welche Dimensionen das bevorstehende Fest annehme. Vor allem, da Eugenie nicht einmal königliche Aufgaben übernähme und dennoch willkürlich Steuergelder in den Wind blase. "Das Geld hätte man auch nutzen können, um Häuser zu bauen. Leute, die keine Wohnung haben und wirklich verwundbar sind, hätten zur Priorität werden können", machte er seinem Ärger Luft.

Ein Sprecher des Royal Borough of Windsor will davon nichts wissen. Entgegen den Anschuldigungen der Wohnsitzlosen habe man diese lediglich darauf hingewiesen, dass es vielleicht besser sei, aufgrund des Aufgebots am Freitag lieber den Platz zu wechseln. Verscheucht habe man sie aber keinesfalls.

Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Buckingham Palace

Getty Images Prinzessin Eugenie beim royalen Weihnachtsgottesdienst 2016

Getty Images Prinzessin Eugenie mit Jack Brooksbank bei der V&A Sommer Party 2017

