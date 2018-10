Ihre Ehe ist gescheitert – trotzdem könnten Herzogin Meghan (37) und Trevor Engelson (41) aktuell wohl kaum glücklicher sein. Erst im Mai hatte die ehemalige Suits-Darstellerin in die britische Königsfamilie eingeheiratet und Prinz Harry (34) bei einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Fünf Monate später hat nun auch ihr Ex-Mann noch einmal den Gang vor den Altar gewagt: Trevor hat seine Freundin Tracey Kurland geheiratet!

Der Filmproduzent und seine Braut sollen sich am Samstag in Los Angeles getraut haben. Laut Daily Mail soll die Zeremonie auf einem Privatanwesen in Hidden Hills stattgefunden haben – einer exklusiven Gegend in Kalifornien, in der auch Kim Kardashian (37) und Kanye West (41) leben. Zunächst hatten Bilder im Netz die Runde gemacht, die das Brautpaar gut gelaunt an ihrem großen Tag zeigen. Während Trevor einen blauen Anzug mit rosa Hemd trug, entschied sich seine Liebste für ein schlichtes, schulterfreies Hochzeitskleid im Romantik-Look. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung waren die Turtel-Pics aber schon wieder verschwunden – ob Trevor und Tracey ihr Glück ganz für sich behalten wollen?

Ihre Feier scheint so oder so ein echter Knaller gewesen zu sein. Neben einem mexikanisch dekorierten Pool soll auch eine Tequila-Bar für gute Laune gesorgt haben. Trotzdem seien alle Augen nur auf das Brautpaar gerichtet gewesen, wie ein Hochzeitsgast jetzt im Gespräch mit dem Magazin ausplauderte: "Der Bräutigam und die Braut sahen so verliebt und unfassbar glücklich aus."

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle nach ihrer Trauung in der St George's Chapel

Anzeige

Facebook / Trevor Engelson Trevor Engelson und Meghan Markle

Anzeige

Facebook / Trevor Engelson Trevor Engelson, Ex-Mann von Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de