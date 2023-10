Überraschte Herzogin Meghan ihren Ex-Mann mit der Scheidung?

Herzogin Meghan (42) ehelichte 2018 Prinz Harry (39), den jüngsten Sohn des amtierenden König Charles III. (74). Doch die ehemalige Suits-Darstellerin war vor der Ehe mit dem Prinzen schon einmal verheiratet gewesen: Die US-Amerikanerin hatte 2011 dem Regisseur und Filmproduzenten Trevor Engelson (46) das Jawort gegeben – die Scheidung folgte 2014. Laut Insider-Infos war Engelson von dem abrupten Ende der Ehe damals aber total überrumpelt!

Der Produzent, der unter anderem an dem Film "Remember Me" beteiligt war, führte insgesamt acht Jahre lang eine Beziehung mit der Kalifornierin – nach zwei Jahren Ehe war alles aus und vorbei! Informanten berichten jetzt gegenüber Bella Magazine, dass die heutige Herzogin Trevor den Ehe- und Verlobungsring per Post zurückgeschickt haben soll. Der Amerikaner soll von der Trennung angeblich schwer getroffen worden sein: "Er ist ein guter Kerl – Meghan hat ihn sehr verletzt, als sie die Scheidung forderte". Der Unternehmer habe sich sogar Hilfe suchend an den Vater seiner Ex-Frau gewandt, da er nicht wusste, was schiefgelaufen sei.

Inzwischen hat Engelson die Trennung, trotz des abrupten Endes, aber wohl gut überwunden: 2019 heiratete er Tracey Kurland, eine Millionenerbin, die als Ernährungsberaterin arbeitet. Zusammen hat das Ehepaar zwei Töchter.

Getty Images Trevor Engelson, Ex-Mann von Herzogin Meghan

Getty Images Trevor Engelson und seine Frau Tracey Kurland

Getty Images Herzogin Meghan im September 2012

