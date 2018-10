Plant Anna Todd eigentlich noch mehr Buchverfilmungen? Nächstes Jahr ist es endlich so weit – der erste Streifen auf Grundlage der supererfolgreichen Romanreihe "After" kommt in die Kinos! Die heiße und erotische Liebesgeschichte rund um Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin, 20) verspricht richtig sehenswert zu werden. Doch wie steht es eigentlich um die anderen Storys der Schriftstellerin? Promiflash fragte jetzt bei Autorin Anna nach, ob ihr neustes Werk "The Brightest Stars – attracted" auch irgendwann auf die Leinwand gebracht wird!

Es sieht ganz vielversprechend aus: “Ich habe ein paar Angebote bekommen, aus denen ich bald wählen kann", berichtete die US-Amerikanerin stolz. “Also würde ich mal sagen: ‘Ja!’”, verriet die Bestsellerautorin weiter. Bis dahin werde es aber noch ein, zwei Jahre dauern – schließlich soll der "After"-Film auch noch Fortsetzungen bekommen!

In ihrem neuen Buch "The Brightest Stars – attracted" schreibt Anna über eine ähnlich komplizierte Beziehung wie in "After Passion" – denn die Protagonistin Karina hat schwer mit der posttraumatischen Belastungsstörung ihres Schatzes Kael zu kämpfen, die durch seinen Militärdienst verursacht wurde! Auch an vielen heißen Szenen und genug Leidenschaft mangelt es dieser Story definitiv nicht.

Instagram / josephinelangford; Instagram / hero_ft Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin

Anzeige

Instagram / imaginator1d Autorin Anna Todd, 2018

Anzeige

Getty Images "After"-Autorin Anna Todd

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de