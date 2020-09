Die After-Fans dürfen sich über einen männlichen Neuzugang freuen! Schon die Verfilmung des ersten Teils der Erotikroman-Reihe war ein echter Erfolg – am 3. September kommt mit "After Truth" endlich die Fortsetzung in die deutschen Kinos. In dem Streifen wirbelt nicht nur Hardin Scott die Gefühlswelt von Tessa Young ordentlich durcheinander, sondern nun auch ihr Arbeitskollege Trevor Matthews, der von Dylan Sprouse (28) verkörpert wird. Und der bringt eine völlig neue Dynamik in Tessas Liebesleben!

In einem Gespräch mit Promiflash verrät Anna Todd (31), die Autorin der Buchvorlage, wie wichtig Dylans Rolle für die Geschichte sei: "Trevor ist da, um Hardins größte Ängste zu spiegeln. Er ist eigentlich genau der Typ Mann, mit dem Tessa zusammen sein sollte." Dadurch, dass die Blondine dennoch immer wieder Hardin wähle, entstehe besonders viel Spannung und Drama.

Obwohl Trevor eigentlich perfekt für Tessa wäre, sehen die meisten Fans die Beauty aufgrund ihrer Vorgeschichte vermutlich dennoch eher an Hardins Seite – damit hat Dylan allerdings überhaupt kein Problem, wie er Promiflash jetzt erklärt: "Ich denke, wenn die Leute für Tessa und Hardins Beziehung sind und sie Trevor deshalb auf gewisse Art und Weise nicht mögen, dann habe ich wohl einen guten Job gemacht."

Getty Images Dylan Sprouse bei der "Miracle Workers: Dark Ages"-Premiere in New York, 2020

Getty Images Der "After Passion"-Cast

Getty Images Dylan Sprouse bei der Fashion Week in Mailand, 2020

