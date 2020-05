Anna Todd (31) gibt einen seltenen Einblick in ihr Mama-Leben! Schon nach der Veröffentlichung ihrer supererfolgreichen Erotikbuchreihe After hatte die Autorin eine riesige Fanbase – jetzt, wo ihre Werke sogar verfilmt werden, kann die US-Amerikanerin sich kaum noch vor Anhängern retten. Allein auf Instagram folgen ihr 1,2 Millionen Abonnenten. Dort teilt sie häufig hübsche Selfies oder Eindrücke aus ihrem Berufsalltag. Diese Fotos sind jedoch eine absolute Seltenheit: Zum Muttertag zeigt Anna ihren Sohn Asher!

"Ashers Mama zu sein, war das Größte, das ich jemals erreicht habe – und jemals erreichen werde", schreibt sie zu einer zauberhaften Fotoreihe auf Instagram. Ihr lockenköpfiger Sohnemann ist in der Bildergalerie in allen möglichen Lebenslagen zu sehen: Mal beim Kuscheln mit Mama und Mal frisch aus der Badewanne. Annas Fans staunen in den Kommentaren nicht schlecht, denn: Asher ist richtig groß geworden!

Anna und ihr Mann Jordan hatten ihren Sohn lange Zeit aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Der Grund: Bereits im Säuglingsalter wurde bei Asher Autismus diagnostiziert – und die junge Mama war in Sorge, man würde sich deshalb im Netz über ihn lustig machen. Doch im Jahr 2018 wagte sie dann den großen Schritt und enthüllte ihr Geheimnis. "Jetzt bin ich total erleichtert und denke mir: 'Das hätte ich schon vor einer ganzen Weile machen sollen'", verriet sie damals im Promiflash-Interview.

