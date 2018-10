Geht Bert Wollersheim (67) jetzt etwa unter die Schlagersänger? Der einstige Puff-König heiratete Anfang Oktober seine Liebste Ginger Costello. Nach der romantischen Trauung in Dänemark gings für das Bling-Bling-Ehepaar zum Feiern auf die Hamburger Reeperbahn. Und dort wurde dem Ex von Sophia Vegas (31) ein riesiges Geschenk live präsentiert: Schlagersänger und DJ Engel B. schrieb extra einen Song für Bert – mit dem Titel "Herz aus Stahl"!

Schon lange wollte Falk Engert, wie Engel B. eigentlich heißt, ein Lied für die Rotlicht-Legende dichten und auch Bert selbst sollte mit von der Partie sein. "Bert und ich haben uns bei Auftritten kennengelernt. Irgendwann habe ich gesagt: 'Ey Bert, jeder Promi hat einen eigenen Song – du brauchst auch einen", erzählte er im Interview mit Tag24. Bert willigte ein, wollte aber nicht singen. "Deshalb spricht er mehr zur Musik", offenbarte der Titelautor. Das Ergebnis heißt "Herz aus Stahl" und wurde kurzerhand zum Hochzeitssoundtrack von Ginger und ihrem Angebeteten!

Warum der Musiktitel ausgerechnet als Hymne für den großen Tag auserkoren wurde? "Das ist ein Lied, das absolut zu mir passt. Der Text hat mich einfach berührt", erklärte der einstige Bordellbesitzer stolz. Um was für Zeilen es sich dabei handelt? Unter anderem hört man Bert Folgendes säuseln: "Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Vom Herzen getrieben bis zum Schluss. Ob die große Liebe, der große Skandal, es schlägt in ihm ein Herz aus Stahl." Den Track kann man sich übrigens seit dem 12. Oktober auf allen Streamingportalen anhören!

Instagram / engel_b_schlager Schlager-DJ Engel B. und Bert Wollersheim

Instagram / engel_b_schlager Engel B. mit Bert Wollersheim im Tonstudio

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim bei ihrer Hochzeit

