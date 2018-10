Mit dieser Behandlungsmethode dürfte Gisele Bündchen (38) selbst anerkannte Ärzte stutzig machen! Seit mehreren Wochen häufen sich die Schlagzeilen um das Supermodel: In ihrem neuen Buch "Lessons: My Path to a Meaningful Life" offenbart die Brasilianerin zahlreiche zuvor streng gehütete Geheimnisse ihres Lebens wie eine Brust-OP oder tief verwurzelte Depressionen. Ein weiteres Geständnis ist jedoch eher kurios und amüsant – denn Gisele behauptet, dass sie sämtliche Wehwehchen ihrer Kinder mit Muttermilch geheilt habe!

Im Interview mit People berichtet die Laufstegschönheit jetzt von ihrer liebsten Arznei: "Meine Kinder sind nie krank geworden, als ich sie gestillt habe! Das war magisch. Wenn sie etwas am Auge hatten, habe ich ein wenig Milch in ihre Augen getropft. Vor einem Flug habe ich ihnen Milch in die Nase getropft, um sie vor den Bakterien im Flugzeug zu schützen!" Auch nach der Stillzeit ihres Nachwuchses habe sie die Körperflüssigkeit für Notfälle abgepumpt und eingefroren: "Mein Arzt sagte: 'Wenn du es aufbewahrst, ist es die perfekte Medizin für alles!", verrät Gisele.

Nicht nur für äußere Anwendungen habe sie das Wundermittel verwendet: Auch das morgendliche Müsli ihrer Sprösslinge habe sie gelegentlich damit gestreckt. "Ich meine, ich war schon eine verrückte Person. Aber es war wie ein Geschenk, das ich hatte!", lacht Gisele. Fast drei Jahre habe sie Sohnemann Benjamin (8) gestillt, während Töchterchen Vivian (5) noch länger an der Brust nuckelte.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihr Buch

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihren Kindern auf dem Weg ins Football-Stadion

Dia Dipasupil/Getty Images For Entertainment Weekly Gisele Bündchen, Model

