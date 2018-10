Wird Selena Gomez (26) ihr Leben lang mit ihren Depressionen und Ängsten zu kämpfen haben? In der Nacht auf vergangenen Donnerstag überschlugen sich die Nachrichten, weil die schöne Sängerin nach einer Behandlung in einer Klinik einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte. Sofort wurde die "Back To You"-Interpretin in eine andere Einrichtung gebracht, um sie dort weiter zu behandeln. Während viele nun spekulieren, was genau zu der dramatischen Panikattacke geführt haben könnte, verriet ein Insider: Was auch immer den Kollaps ausgelöst hat, Selena wird für immer mit ihren düsteren Emotionen umgehen müssen!

Nach dem Drama waren sich viele Fans sicher: Selena muss wegen der Hochzeit ihres Ex Justin Bieber (24) zusammengebrochen sein. Schließlich hatte sie vor Kurzem zugegeben, an dem Thema immer noch zu knabbern zu haben. Ein Informant deckte nun aber gegenüber People auf: "Es war eher eine Kombination aus Dingen, die ihre emotionale Gesundheit beeinflusst haben. Sie ist eine sehr sensible Person, weswegen sie sich auch eine Social-Media-Pause verordnet hat."

Für Selena sei es nicht leicht, überall von Justins Beziehung zu lesen, doch auch ihre vergangenen Krankenhausaufenthalte hätten wieder einiges hochkommen lassen. "Es ist nicht fair zu sagen, das oder das habe den Zusammenbruch ausgelöst, weil Depressionen und Ängste so vielschichtig sind. Sie weiß, dass sie damit ihr restliches Leben konfrontiert werden wird, aber sie möchte diese Probleme jetzt angehen", erklärte die Quelle außerdem.

WENN Selena Gomez und Justin Bieber bei den American Music Awards 2011

Splash News Selena Gomez, New York Fashion Week 2018

Splash News Selena Gomez unterwegs in Newport Beach

