So schwanger ist Jessica Simpson (38) bereits! Erst vor wenigen Wochen gab die Beauty bekannt, dass sie und ihr Liebster Eric Johnson (39) zum dritten Mal Nachwuchs erwarten – und zwar ein weiteres Mädchen! Wann genau das Baby das Licht der Welt erblicken wird, hat die Mami noch nicht verraten. Aber diesen Bildern nach zu urteilen, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern: Jessica präsentierte jetzt ihren XXL-Babybauch!

Während einer Fashion-Gala in New York posierte die 38-Jährige nun stolz für die Fotografen: Das enge, bodenlange Kleid, das Jessica für diesen Anlass wählte, betonte dabei perfekt ihre hübschen Schwanger-Kurven – ihre Körpermitte ist in den vergangenen Wochen noch einmal ordentlich gewachsen! Ob das Töchterchen der hübschen Blondine wohl noch dieses Jahr zur Welt kommen wird?

Dass sie eine weitere Prinzessin erwartet, verkündete Jessica auf superputzige Weise: Via Instagram postete die Mutter einen Schnappschuss ihrer Kinder Maxwell (6) und Ace (5), die von rosafarbenen Ballons umgeben sind! Was glaubt ihr, wann Baby Nummer drei kommt? Stimmt ab!

LK/ WENN Jessica Simpson, Oktober 2018

SplashNews.com Jessica Simpson in New York City

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Maxwell und Ace

