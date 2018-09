Jessica Simpson (38) hat definitiv den Baby-Glow! Vor wenigen Tagen gab die Zweifach-Mama in den sozialen Netzwerken bekannt, dass sie und ihr Ehemann Eric Johnson (39) gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die erfreuliche Neuigkeit gab sie mit einem ersten Babybauch-Foto bekannt, auf dem sie eine weite Tunika trägt. Nun präsentierte die Mutter in spe ihr Bäuchlein auch in der Öffentlichkeit: In dem superengen Kleid setzte sie ihre Kurven in Szene.

Am Donnerstag war Jessica in New York City unterwegs und verschiedene Paparazzi-Aufnahmen beweisen: Die Sängerin hat den sexy Schwangerschafts-Style voll drauf. In einem wadenlangen, blauen Kleid kommt ihre Baby-Kugel super zur Geltung. Dazu trug sie einen beigen Mantel und hautfarbene Pumps. Den Look rundete sie mit einer coolen Sonnenbrille und einer Handtasche mit Animal-Print ab. Aber das wohl süßeste Detail war ihre Hand, die sie die ganze Zeit über schützend auf ihren Bauch legte.

Das Babygeschlecht hat die 38-Jährige bereits bekannt gegeben: Ihre Tochter Maxwell (6) und ihr Sohn Ace (5) bekommen ein kleines Schwesterchen. Wann die vierköpfige Familie das kleine Mädchen begrüßen darf, ist aber noch ein Geheimnis. Es ist nicht bekannt, in welchem Schwangerschaftsmonat die Blondine ist. Die ersten Spekulationen gab es allerdings schon im vergangenen April.

Jamie McCarthy / Staff / Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson in New York

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson während ihrer dritten Schwangerschaft

SplashNews.com Jessica Simpson

