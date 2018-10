Legt Justin Chambers etwa bald sein Stethoskop bei Grey's Anatomy endgültig nieder? Seit über zehn Jahren gehört der charmante US-Amerikaner zum Hauptcast der gefeierten Arztserie – seine Figur Dr. Alex Karev ist schon mehrmals dem Beinahe-Tod entkommen oder hat sich gegen einen Abschied aus dem Grey Sloan Memorial Hospital entschieden. Doch bleibt uns Izzie Stevens (Katherine Heigl, 39) Ex-Mann auch noch weiter erhalten, oder plant Serien-Chefin Shonda Rhimes (48), ihn endgültig aus der Story zu verbannen? Das hat Justin nun in einem Interview verraten!

Achtung, Spoiler

Hollywood Life traf den 48-Jährigen auf einem Event in Los Angeles und fand raus: Alex wird weiterhin bei "Grey's Anatomy" zu sehen sein – zumindest bis zum Ende der 15. Staffel! Doch dann könnte die Ära Karev wirklich für immer enden: "Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich noch in der Show sein werde. Ich schätze noch ein Jahr. Wir werden sehen, ich denke gerade nicht weiter als dieses Jahr. Wir sind fast zur Hälfte mit den Dreharbeiten der 15. Staffel durch", erklärte Justin ehrlich.

Wie es für Alex in der Season weitergeht, teaserte der Hollywoodstar auch schon an – denn offenbar bleibt der chaotische Kinderarzt auch weiterhin Chef der Chirurgie! "Alex ist immer noch der Boss, also werden weiterhin Schlamassel passieren", scherzte Justin. Mit Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (48), Chandra Wilson (49) und James Pickens Jr. (63) gehört Chambers zu den letzten vier Stars, die der Serie seit dem Start im März 2005 noch erhalten geblieben sind.

Getty Images Justin Chambers beim The Rape Foundation Annual Brunch in Los Angeles 2018

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Justin Chamber als Dr. Alex Karev und Katherine Heigl als Dr. Izzie Stevens in "Grey's Anatomy"

Anzeige

Getty Images Justin Chambers, Kate Walsh, James Pickens Jr., Ellen Pompeo, T.R. Knight und Chandra Wilson 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de