So einen verliebten Ehemann wünscht sich jede Braut! In der St. George's Chapel in London wurden heute Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank geehelicht. Und eins wurde auf den Fotos der Zeremonie klar: Für beide war die Hochzeit einer der schönsten Tage ihres Lebens. Vor allem Jack strahlte während der Trauung über beide Ohren und hatte am Altar nur süße Worte für seine zukünftige Frau übrig!

Bereits auf dem Weg zur Kirche sah der 32-Jährige aus, als hätte er im Liebes-Lotto gewonnen: Mit einem breiten Grinsen winkte er draußen den Schaulustigen zu, bevor er sich mit seinem Bruder auf dem Weg zum Altar machte, um auf seine ganz persönliche Märchenprinzessin zu warten. Von ihrem Anblick im Hochzeitskleid muss ihm schließlich ganz schwindelig geworden sein – denn laut mehreren britischen Medien wie Mirror soll der Manager mehrmals "Oh, mein Herz, oh mein Herz" gesagt haben, als er Eugenie erblickte. Während der weiteren Zeremonie musste Jack dann mehrmals mit den Tränen kämpfen.

In einem Interview vor seinem großen Tag hatte der Neu-Ehemann bereits verraten, dass er Bammel wegen der Trauung habe: "Es ist sehr aufregend, aber ich bin auch ein bisschen nervös", offenbarte er gegenüber Daily Mail.

Getty Images Thomas und Jack Brooksbank

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit in London

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie in der St. George's Chapel

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit in London

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie



