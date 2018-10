Diese Nachricht dürfte für viele Unter uns-Zuschauer eine echte Hiobsbotschaft sein! In den vergangenen Wochen stand besonders eine Story im Mittelpunkt der Serie: Elli (gespielt von Nora Koppen, 29) kämpfte nach einer verschleppten Lungenentzündung um ihr Leben. Nur ein Spenderherz konnte den Liebling der Schillerallee noch retten. Eigentlich schien es für die Frau von Paco (gespielt von Milos Vukovic, 37) gesundheitlich wieder bergauf zu gehen. Doch dann der Schock: Elli stirbt völlig unerwartet – Schauspielerin Nora Koppen kann mit ihrem Serien-Aus allerdings gut umgehen!

An ihrem Geburtstag erhält "Unter uns"-Figur Elli endlich die erlösende Nachricht und damit das wohl schönste Geschenk: Es wurde ein passendes Organ für sie gefunden! Während sie in ihrem Krankenhausbett erleichtert auf den Eingriff wartet, nimmt sie eine Videobotschaft für ihre Freunde auf, wie ein RTL-Clip zeigt. "Und auf die Gefahr hin, dass das jetzt etwas kitschig wird, ihr seid mir alle unglaublich wichtig. Danke, dass ihr mir so viel Kraft gegeben habt. Ohne euch wäre ich niemals so weit gekommen", lässt sie ihre Liebsten wissen – dann fällt ihr das Handy aus der Hand. Elli stirbt in der Folge, die am kommenden Dienstag ausgestrahlt wird, plötzlich an multiplem Organversagen.

Nach drei Jahren kehrt Elli-Darstellerin Nora der Daily damit nun den Rücken – eine aufregende Zeit, wie sie im Interview mit dem Sender verrät. Die Geschichte ihrer Figur habe von ihr die ganze Palette an Emotionen gefordert. "Aber ich muss sagen, ich finde alles, was passiert ist, war gut begründet. Dementsprechend konnte ich das meiner Rolle gut mitgeben und es hat total viel Spaß gemacht, sie zu spielen", erklärte die 29-Jährige.

MG RTL D / Stefan Behrens Milos Vukovic und Nora Koppen bei "Unter uns"

Anzeige

MG RTL D Nora Koppen bei "Unter uns"

Anzeige

Instagram / nora_koppen Nora Koppen, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de