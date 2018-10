Sie ist die unangefochtene Königin der Twitter-Streitigkeiten. Was als digitale Auseinandersetzung begann, könnte nun auch im echten Leben Konsequenzen für Rapperin Azealia Banks haben. Mit Indie-Pop-Künstlerin Lana Del Rey (33) hat sie sich diesmal offenbar das falsche Opfer ausgesucht. Azealia reagierte zunächst sehr harsch, nachdem sich Lana in den sozialen Netzwerken kritisch zu Kanye Wests (41) jüngsten Lobeshymnen auf Donald Trump (72) äußerte. Die "Blue Jeans"-Interpretin konterte prompt und drohte Azealia nun mit Gewalt.

Die Quelle des folgenreichen Schlagabtausches war ein Twitter-Kommentar der 33-jährigen Sängerin, den sie unter ein Foto von Kanye postete. Auf dem Schnappschuss trägt der "Stronger"-Interpret eine Baseballkappe mit der Aufschrift "Make America Great Again" – dem Wahlslogan von US-Präsident Donald Trump. Lanas Reaktion in der Kommentarspalte: "Dass Trump Präsident wurde, ist ein Verlust für unser Land, dass du ihn jedoch unterstützt, ist ein Verlust für unsere Kultur." Azealia verteidigte ihn, indem sie Lana online als typisches weißes Mädchen beschimpfte, dass sich über Schwächere lustig mache, um in einem besseren Licht dazustehen. Lana twitterte daraufhin nicht nur, dass sie bereit sei, Azealia zu verprügeln, sondern zeigte sich auch enttäuscht über den überraschenden Seitenhieb der 27-jährigen Rapperin. Die beiden Streithähne hatten in der Vergangenheit an gemeinsamer Musik gearbeitet.

Das ist nicht das erste Mal, dass Azealia als leidenschaftliche Trump-Unterstützerin in den Twitter-Krieg zieht. Als sich Popstar Rihanna (30) kritisch zum erhobenen Einreiseverbot des Präsidenten äußerte, postete die Rapperin prompt deren Handynummer.

Rick Davis / Splash News Azealia Banks, Sängerin

Frederick M. Brown / Freier Fotograf Lana Del Rey, Sängerin

WENN.com Rapperin Azealia Banks auf dem englischen Leeds-Festival 2015

