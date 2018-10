Für die Geburt von Captain Jack Sparrow bedurfte es großer Hitze und jede Menge nackter Haut! Mit der Rolle des bekloppten Piraten in Fluch der Karibik eroberte Johnny Depp (55) 2003 nicht nur die Sieben Weltmeere, sondern auch die Herzen der Kino-Fans. Völlig verstrahlt und unglaublich komisch verkörperte er den Banditen, der das Gold der Azteken für sich gewinnen will. Um den komplexen Charakter des Seeräubers darzustellen, begab sich Johnny in eine außergewöhnliche Situation: Er setzte sich splitterfasernackt in die Sauna – und brainstormte bis zur völligen Erschöpfung!

Die schweißtreibende Arbeit machte sich bezahlt! Bei einer Pressekonferenz des Zurich Film Festivals verriet der 55-Jährige nun seinen Trick: "Jack Sparrow wurde in einer Sauna geboren. Ich dachte, der Typ muss sein ganzes Leben großer Hitze im Hirn ausgesetzt gewesen sein, weil er immer an Deck eines Schiffes stand." Deshalb habe er beschlossen, sich in eine ähnliche Lage zu versetzen: "Ich habe meine Sauna auf gefühlt 1.000 Grad erhitzt und saß so lange drin, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe!", wird er von Collider zitiert.

Von seiner verrückten Darstellung des wirren Kapitäns seien die Bosse in den Disney Studios zunächst jedoch nicht allzu begeistert gewesen. "Sie fragten mich: 'Ist er verrückt, betrunken oder schwul?'", erklärte der Ex-Mann von Vanessa Paradis (45) weiter. Schlussendlich konnte Johnny die Chefs allerdings doch noch überzeugen – und spielte seine Ausnahmerolle Jack Sparrow in gleich fünf Teilen der Blockbuster-Reihe.

Getty Images Johnny Depp während des Zürich Film Festivals

WENN.com Johnny Depp und Orlando Bloom als Jack Sparrow und Will Turner in "Fluch der Karibik"

WENN.com Geoffrey Rush, Keira Knightley und Johnny Depp im dritten Teil von "Fluch der Karibik"

