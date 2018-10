Fashion-Fauxpas bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank? Diesen Freitag haben sich die Cousine von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) während einer romantischen Zeremonie auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. An gleicher Stelle hatten sich nur rund fünf Monate zuvor Harry und seine Liebste Herzogin Meghan (37) die ewige Treue geschworen. Und genau sie war es jetzt, die bei der zweiten Royal Wedding des Jahres mal wieder alle Blicke auf sich zog – zusammen mit zwei Exfreundinnen ihres Gatten: Meghan, Chelsy Davy (33) und Cressida Bonas (29) erschienen alle in der gleichen Farbe gekleidet!

Diese drei Ladys haben anscheinend einen ziemlich ähnlichen Geschmack. Während Meghan bei den Feierlichkeiten in einem schlichten blauen Mantel inklusive Fascinator mit Federn glänzte, zeigten sich auch die ebenfalls eingeladenen Verlossenen ihres Mannes in der Trendfarbe. Cressida machte in einem gemusterten Kleid mit Ballonärmeln eine gute Figur und ihre florale Tiara passte einfach hervorragend zu den verschieden Blautönen ihres Outfits. Bei windigem Wetter zeigte sich auch Chelsy dieses Mal mit langen Ärmeln, spielte mithilfe des durchsichtigen Stoffs jedoch gekonnt mit ihren Reizen.

Für die Herzogin von Sussex dürfte dieser Style-Zufall übrigens nicht weiter tragisch gewesen sein. Cressida und auch Chelsy waren im Mai schließlich sogar auf ihrer Hochzeit. Von Zickenkrieg und Eifersucht gibt es also keine Spur!

Getty Images Herzogin Meghan, Oktober 2018

Getty Images Cressida Bonas (l.) bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Getty Images Chelsy Davy bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

